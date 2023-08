Alegrete atinge mais de 93% da população vacinada contra Covid-19

De acordo com a atualização do dia 10, às 7h22min, feita pela Secretaria Estadual de Saúde, o município de Alegrete havia atingido 93,2% da população vacinada contra a Covid-19. Com uma população estimada pela SES de 73.028 habitantes, a cidade teve 203.847 doses destinadas.

A 1ª dose atingiu 67.006 pessoas, a dose 2, foi feita por 62.049 e em dose única foram registradas 1.964. A dose de reforço (D3), contabilizou 41.985 e a D4 um total de 16.564 com um adicional de mais 497 doses aplicadas, que totalizaram 190.065 (93,2%).

Considerando o percentual da população com ao menos uma dose, são 65.346 habitantes vacinados, atingindo 95%. Com esquema completo o número cai para 66,8%, ou seja, 48.772 completaram o esquema vacinal de forma completa.

A faixa etária que atingiu o maior percentual foi entre os adolescentes dos 12 aos 17 anos, dos 5.105, 86,8 % completaram as vacinas. Já a menor coube entre as crianças entre 3 e 4 anos, das 1.731 apenas 335 fizeram o esquema vacinal.

A população de 80 anos ou mais registrou 76,5% e dos 18 aos 79 anos atingiram 70,1% com esquema completo de vacinas. De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela secretaria municipal de saúde no dia 23 de junho, não havia registrado de novos casos positivos e nem casos ativos no município. Não há pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete.

Foram 333 vidas perdidas por Covid-19, e o município realizou 66.350 testes, sendo 43.981 negativos, 22.369 positivos e 22.036 recuperados. Em observação com síndrome gripal eram 7 pessoas.