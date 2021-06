Paulo André- multiatleta e músico foi vítima da Covid-19

Compartilhe















Mais uma família de Alegrete chora a perda de um ente querido vítima da Covid-19. Morreu nesta madrugada(2), em Santa Maria onde estava internado, Paulo André Berquó Sacilotto aos 52 anos.

Ele era esposo da pediatra, Stela Simões e irmão do ex- vereador Paulo Antônio, atualmente diretor de educação da Secretaria de Educação. Paulo André amava esportes e foi treinador de vôlei nas equipes do CDC, Raimundo Carvalho e, também foi atleta da Sogipa de Porto Alegre quando integrou a seleção gaúcha de vôlei . Ele jogava padel, futebol e natação.

Outra paixão era a música que o motivava bastante em que seus encontros com amigos onde tocava violão e cantava. Nas redes sociais, a referência a pessoa ímpar de alma leve e alegre que foi Paulo André.

O irmão Paulo Antônio fez uma homenagem e a ele:

No vôlei, no tênis, no padel, na natação e até no futebol.

Meu irmão foi um cara extremamente talentoso. Declamava como poucos. Dançava como poucos… E até violão aprendeu, sozinho, trancado num quarto, sem professor algum…

Gostava da música, da festa, da boemia…

Era amigo orgulhoso dos seus amigos.

Encontrou na Stella uma companheira e tanto pra dividir a vida, com seus percalços e suas alegrias.

Amava poesia. E vivia a poesia da vida: estrelas na alma e a lua no peito.

Amava a família e por ela era muito muito amado.

Deixa agora um vazio imenso em nossos corações. Mas deixa, sobretudo, lembranças lindas. Muito lindas…

Paulo André completara há poucos dias 52 anos. E por isso ainda não se vacinara.

E também isso é importante registrar.

Quando um país que não vacina seus filhos a tempo de protegê-los em meio a uma terrível pandemia, alguém haverá de responder por isso.

Um cortejo saindo da Avenida Liberdade, as 11h, presta última homenagem a Paulo André Sacilloto.