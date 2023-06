Pedreiro é morto a tiros no bairro Ulisses Guimarães

Share on Email

De acordo com informações apuradas pelo PAT, a vítima foi encontrada por uma moradora das adjacências que ouviu os disparos. Ao se aproximar da casa onde ocorreu o crime, a mulher percebeu que o portão e a porta estavam abertos e deparou-se com o corpo do homem, que estava de bruços e já apresentava ferimentos.

Ela imediatamente acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que ao chegar no local, constatou o óbito. Além disso, a Brigada Militar também foi chamada e esteve presente para tomar as providências necessárias.

Conforme relatos de pessoas próximas, a vítima era pedreiro e residia no bairro Saint Pastous, sendo viúvo e pai de três filhos. A casa em que ele foi encontrado pertence a outro homem, que não se encontrava no endereço, no momento em que a polícia chegou, e também não apareceu. Tudo indica que a vítima tenha sido morta dentro da residência.

A Brigada Militar comunicou a Polícia Civil que foi ao local e acionou a Perícia de Santana do Livramento.

Até o momento, não há mais detalhes sobre o homicídio, assim como, a vítima ainda não teve o nome divulgado pela polícia.