Polícia segue investigação de desaparecimento de Priscila que completa uma semana em Alegrete

A Polícia Civil, por meio da delegada Fernanda Mendonça, titular da Delegacia de Polícia de Alegrete, destaca que o setor de inteligência está atuando no desaparecimento da alegretense Priscila Ferreira Leonardi, 40 anos, desde a primeira comunicação feita pelos familiares na terça-feira, dia 20/6.

De acordo com as informações fornecidas pela polícia, Priscila foi vista pela última vez embarcando em um carro de cor preta na noite de segunda-feira, dia 19/6, ao sair da casa de um familiar, no bairro Vila Nova. Desde então, não houve mais contato da jovem com sua família, levantando preocupações sobre seu paradeiro.

É importante ressaltar que, devido ao sigilo que envolve o inquérito, a polícia não pode fornecer mais detalhes neste momento. No entanto, assim que houver novidades relevantes, elas serão divulgadas para o público.

A polícia solicita a colaboração da comunidade, incentivando qualquer pessoa que possua informações sobre o paradeiro de Priscila, entrar em contato com o número de plantão (55) 3427-0300 ou pelo WhatsApp no ​​número (55) 98451 -1689. É possível fazer a denúncia anonimamente, garantindo o sigilo das informações fornecidas.