Pela Série Prata, AVF Manoel Viana estreia em casa neste sábado

Neste sábado (22), a Associação Vianense de Futsal, entra em quadra para seu primeiro compromisso na Série Prata de Futsal. A equipe é composta por um misto de jogadores do Município local e alguns atletas de Alegrete, além do treinador, Alonso Medeiros.

O jogo será contra a equipe do Milan de Ibirubá, que na estreia, perdeu em casa pelo placar de 3 x 2. A AVF vem num ritmo forte de treinamento e segundo a comissão técnica a expectativa é por um grande confronto na estreia em casa da competição estadual.

O técnico Alonso Medeiros, fez questão de ressaltar que a equipe está em evolução e que os atletas ainda estão em entrosamento,” esperamos fazer a melhor estreia diante do nosso torcedor, estamos em uma semana forte de treinamento, com apoio de todos, sairemos com os três pontos”, destacou o treinador.

O jogo acontece às 20h no ginásio Henrique Nemitz com transmissão pela rádio Clube, 97.5 em formato de live e pelo dial da emissora. O ingresso será cobrado no valor de R$ 10,00 e a expectativa é de casa cheia para estreia do canarinho da Cidade do Sol na Série Prata.