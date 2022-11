Festival da Linguiça é lançado com a expectativa de um grande evento

O lançamento do 1º Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira na sexta-feira, 04, no estande do Sindicato Rural de Alegrete, não poderia faltar o ingrediente principal, a linguiça. Assim, foi realizada uma degustação aos convidados, autoridades e demais presentes.

O evento que será promovido pela Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete, o Centro Empresarial de Alegrete e a Associação Alegretense de Agroindústrias – ALEGRO, marca mais uma grande conquista ao Município.

O evento visa valorizar e promover a linguiça produzida em Alegrete e que já tem selo de qualidade e pode ser vendida para várias regiões.

Empresas locais produzem a linguiça campeira, iguaria do prato gaúcho muito consumida em nosso Estado.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, falou da importância em valorizar a cidade e expandir para que todos possam conhecer as belezas da cidade por meio do turismo e que o Festival vai contar com uma grande programação artística, além de um Show com Luiz Marenco. Além disso, lembrou que todos que passam por Alegrete sempre levam as linguiças ou quando os familiares vão para outras cidades no estado e fora dele, uma das encomendas, sempre são as delícias da iguaria gaúcha e de excelência na cidade.

Silvio Gidiel que falou pela Alegro e representou as agroindústrias, salientou que foi uma noite memorável a todos e uma grande conquista e alegria para os proprietários de agroindústrias, e acrescentou que todos vão se dedicar para que o Festival seja um grande sucesso.

O presidente do legislativo, vereador Anilton Oliveira, fez um resgate da história e lembrou de quando o pai iniciou com a venda de carnes, em um açougue e posteriormente com a venda da linguiça, até chegar a qualidade superior de hoje com a classificação de ser um alimento realizado com carne de 1ª com variedades e muitos sabores.

O diretor Raul Ledur, do CEA, comentou que o festival já deveria ter acontecido há muito tempo, sendo uma oportunidade para maior crescimento do setor da agroindústria.

Marta Louzada, coordenadora de exposição-feira do Sindicato Rural, um dos parceiros, destacou a relevância do evento e a honra da entidade fazer parte desta realização.

Vice- prefeito Jesse Trindade, relembrou do período em que o Prefeito Márcio Amaral, quando vereador, foi em busca, na Assembleia legislativa com o então vereador Rudi Pinto, para que Alegrete se tornasse capital da Linguiça Campeira. E destacou o empenho do ex-vereador Rudi Pinto e o assessor Júlio Rocha pelas coisas boas que estão acontecendo na cidade.

Já o prefeito Márcio Amaral, destacou a importância da produção de linguiça que impulsiona a economia.

“Alegrete passou de um mercado consumidor de 75 mil pessoas para mais de 200 milhões que é o Brasil todo. Quando Alegrete credenciou-se para ter a certificação SISB – Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – e as empresas compraram esta ideia, o município saiu de um mercado limitado para a valorização de nossas agroindústrias”- pontuou.

O Prefeito lembrou das dificuldades para a transformação da atividade do linguiceiro em agroindústria em que se chegou ao ponto de ser comentado que Alegrete iria terminar com a produção de linguiça e também de bolacha. Mas era preciso fazer o dever de casa e as medidas, longe de serem antipáticas, foram para o bem da comunidade. O prefeito, lembrou das chacotas e descrédito, até mesmo, da pressão que sofreu devido a resistência de alguns que não queriam o serviço de inspeção.

O 1º Festival Estadual da Linguiça Tradicional Campeira ocorre nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque Doutor Lauro Dorneles, com entrada franca para população e muitas atrações. No decorrer da próxima semana, serão repassados mais detalhes sobre a programação e se vai ocorrer e como será a degustação dos produtos.

Em 2019, Alegrete se tornou a Capital Gaúcha da Linguiça Tradicional Campeira, por meio de um Projeto de Lei 312/2019, de autoria do deputado estadual Luiz Marenco (PDT), indicado pelo então vereador Rudi Pinto.

Participaram do lançamento Prefeito Márcio Amaral, Vice-prefeito Jesse Trindade, Secretários, Presidente do Legislativo, Anilton Oliveira, demais vereadores, Sindicato Rural, Centro Empresarial, empresários e convidados.