Personagem “Dra Rosângela” é atração nesta sexta em Alegrete

O Sesc Alegrete traz à cidade nesta sexta-feira (19), o show de comédia “Gratiluz”. Nele, o ator e comediante canoense Índio Behn vive a personagem “Dra Rosângela”, figura que vem fazendo um estrondoso sucesso nas redes sociais, televisão e casas de comédia. Ela é uma sátira a terapeutas, veganos e praticantes de yoga; e faz graça com diversas situações do cotidiano, dando dicas de “yoga vegana”, consumo do “rivotril gluten free” dentre outras pérolas. Nas redes sociais, as esquetes de Rosângela têm milhares de visualizações. Ela também integra o elenco do programa A Praça é Nossa, no SBT.

Em Alegrete, o show será apresentado no Clube Casino (Praça Getulio Vargas) e terá início às 20h. Os ingressos ainda estão à venda e podem ser adquiridos na Unidade (Rua dos Andradas, 71), até às 19hs. O último lote prevê para estudantes, idosos e usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários o valor de R$ 30. Demais, pagam R$ 60. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (55) 3422-2129, (55) 3422-4148 e (55) 98423-6348 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383.

O quê: Show de comédia “Gratiluz” – Sesc Alegrete

Quando: 19/05 (sexta-feira), 20h

Aonde: Clube Casino de Alegrete (Praça Getulio Vargas)

Quanto: R$ 30 para estudantes, idosos e usuários do cartão Sesc/Senac nas categorias Comércio e Serviços ou Empresários; e R$ 60 ao público em geral. Vendas no Sesc Alegrete (Rua dos Andradas, 71)

Foto: reprodução