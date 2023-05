Irga deverá construir sede própria em Alegrete

Share on Email

O Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA) poderá ter sua própria sede em Alegrete. A área em questão está localizada ao lado da nova sede da Associação dos Arrozeiros, na avenida Tiaraju. O Presidente do IRGA, Rodrigo Warlet Machado, aceitou o desafio proposto pelo Prefeito Márcio Amaral durante um encontro com os produtores de arroz e afirmou que estudará a viabilidade da construção.

Durante uma longa reunião na sede da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, o presidente do IRGA discutiu diversos pontos, incluindo a questão dos descontos feitos pelo Estado e a falta de autonomia da autarquia. Além disso, foi abordada a preocupação com a queda e o congelamento dos salários dos técnicos e pesquisadores, que estão sendo atraídos por grandes multinacionais de pesquisa e venda de sementes certificadas. Isso levanta preocupações sobre o banco genético e a pesquisa de décadas sobre o arroz, que são mantidos e concentrados pelo IRGA.

A possibilidade de ter uma sede com auditório em Alegrete já é vista como um sinal de retomada pelo Presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete, Gustavo Thompson Flores. Ele destacou que a disposição do Presidente Rodrigo em encaminhar a proposta feita em Alegrete abre perspectivas para o retorno do verdadeiro objetivo do IRGA.

O Prefeito Márcio Amaral, autor da provocação, ressaltou a localização estratégica do terreno, situado em frente à Secretaria Municipal da Agricultura, do Horto Municipal e ao lado do Parque de Exposições Lauro Dornelles. Ele afirmou que o município será parceiro dentro de suas possibilidades, uma vez que já destinou a área para a construção da sede.

A iniciativa de estabelecer uma sede própria do IRGA em Alegrete é vista como uma oportunidade de fortalecer a presença do instituto na região, promover a agricultura arrozeira local e garantir a pesquisa e o desenvolvimento contínuo do setor.

Com informações Alair Almeida