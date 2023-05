Homem, autor de homicídio, levado ao Tribunal do Júri foi absolvido devido a problemas psiquiátricos

Na última segunda-feira, 16, ocorreu a 9ª sessão do júri do ano na Comarca de Alegrete. Presidida pelo juiz Dr. Auberio Lopes Ferreira Filho, em substituição ao juiz titular da Vara Criminal, Dr. Rafael Echevarria Borba, a sessão referia-se ao julgamento de um crime de homicídio qualificado, de acordo com o artigo 121, §2º, incisos III e V, do Código Penal. O crime em questão ocorreu no dia 12 de fevereiro de 2013, na Rua Vitorino Portela, nº 233, no Bairro Vera Cruz, em Alegrete, e foi cometido com o uso de arma branca.

Durante o julgamento, o Conselho de Sentença, composto por cidadãos selecionados, analisou as provas e depoimentos apresentados. Após as deliberações, o júri entendeu pela condenação do réu. No entanto, um fator importante foi considerado: a condição delirante/esquizofrenia paranoide (CID F 20) do acusado. Esse diagnóstico foi levado em consideração pelos jurados e pelo juiz durante o processo.

Diante dessa condição psiquiátrica, a sentença proferida foi de absolvição imprópria, conforme previsto na legislação. Essa decisão implica na aplicação de uma medida de segurança ao réu. Nesse caso específico, o réu será internado em um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, por tempo indeterminado. Essa medida tem como objetivo garantir a proteção da sociedade e proporcionar tratamento adequado ao acusado.

A permanência do réu em internação dependerá da constatação da cessação da periculosidade, avaliada por meio de perícia médica realizada de forma periódica. Essa avaliação será fundamental para determinar se o réu apresenta condições de ser reintegrado à sociedade sem representar um risco.

A decisão do júri e a aplicação da medida de segurança ressaltam a importância de considerar o estado mental dos acusados durante os processos criminais. A legislação prevê ações específicas para casos em que a responsabilidade penal do indivíduo pode ser comprometida por condições psiquiátricas. A justiça busca, dessa forma, equilibrar a punição pelo ato criminoso com a necessidade de tratamento e proteção social.

A Comarca de Alegrete, por meio de seu sistema judiciário, reforça o compromisso de garantir um processo legal justo e respeitoso a todos os envolvidos, considerando não apenas a aplicação da lei, mas também a busca por soluções adequadas para cada situação.