Pesquisador da PUC coleta fezes de bugios que têm contatos com animais domésticos em Alegrete

O biólogo Júlio César Bicca-Marques, junto com um aluno de Doutorado da PUC- RS, esteve em Alegrete realizando uma pesquisa sobre os hábitos dos bugios que vivem em contato com pessoas e animais domésticos.

Ele, junto com o doutorando, Vinicius Klain, visitaram as áreas onde esses animais habitam aqui em Alegrete e coletaram amostras de fezes do bugios. O objetivo da pesquisa é verificar se isso pode resultar em infecção dos macacos com parasitas que sejam de pessoas e animais domésticos.

Pesquisador da PUC em Alegrete

Claudio Marques diz que duas alunas de mestrado suas realizaram um trabalho em fazendas aqui em Alegrete e verificaram apenas um parasita nesses animais. Dessa vez as amostras vão ser enviadas para São Paulo para análises com técnicas mais avançadas. São coletadas amostras de cinco indivíduos de cada grupo.

Aluno do Doutorado de Biologia da PUC RS

Ele disse que os bugios descem das árvores comem e tomam água consumida por animais como cães gatos, porcos, patos etc.

O pesquisador falou que a Netflix em 2017 lançou uma serie dos animais mais perigosos da América do Sul, dentre os quais estavam os bugios e que eles eram os que transmitiam febre amarela aos homens. Júlio Bicca Marques disse que junto com colegas fez uma petição que chegou em 130 mil assinaturas e a Netflix reeditou a serie e colocou o que os estudiosos apontaram como verdadeiro.

O Doutror em antropologia biológica pela Universidade de Ilinóis nos Estados Unidos e várias outras formações, professor da PUC -RS lembra que os bugios são nossos anjos da guarda na prevenção à febre amarela, porque quando a doença chega nas áreas onde vivem eles morrem rapidamente, e assim dão o alerta de que a doença chegou ao local, e quando isso acontece quem não pode se vacinar sai do local para se proteger de alguma forma, diz o professor.

Julio César Bicca Marques é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1986), especialista em Primatologia pela Universidade de Brasília (1987), mestre em Ecologia pela Universidade de Brasília (1991) e doutor em Antropologia (especialidade Antropologia Biológica) pela University of Illinois at Urbana-Champaign (EUA, 1999). É Professor Titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Coordenador de Iniciação Científica, membro do Núcleo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Biodiversidade (PPG-EEB), pesquisador associado da University of Illinois at Urbana-Champaign, membro do Primate Specialist Group/SSC/IUCN, Secretário Geral da International Primatological Society, co-editor do periódico Neotropical Primates, editor associado de International Journal of Primatology, Primates e Tropical Conservation Science, membro do conselho editorial de American Journal of Primatology, Studies on Neotropical Fauna and Environment e Uakari, revisor de periódicos nacionais e internacionais. Tem experiência na área de Zoologia (Comportamento Animal) e Ecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: primatas, ecologia, comportamento, cognição e biologia da conservação.