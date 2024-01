Piloto alegretense brilha em arrancada noturna e traz o título de Rei da Pista no Uruguai

Todos caminhos dos amantes da velocidade voltaram-se para o autódromo internacional de Rivera. O evento para carros e motos reuniu cerca de 35 competidores. Márcio representou a Kuko Car Oficina Mecânica e teve um excelente desempenho na prova internacional.

Ossada humana encontrada pode sinalizar a existência de cemitério clandestino, diz delegada

O piloto brasileiro foi destaque no categoria de carros. Kuko venceu o Desafio 8s, um 3º lugar na categoria Radial Livre e disputou o tradicional mata-mata entre os 8 melhores tempos. Na final, kuko com seu Voyage literalmente voou na pista uruguaia e ganhou. O piloto alegretense foi ao pódio como Rei da Pista. O Voyage do Kuko, tem preparação do multi-campeão Bruno Jardim (Garagem Motors), piloto campeão gaúcho de arrancadas.

Fotos: reprodução