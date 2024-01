Vigilância alerta para manter qualidade dos alimentos em Alegrete

Share on Email

Os fiscais visitem as empresas fazendo a vistoria de produtos e, nesta época, de forma ainda mais efetiva. Eles verificam as condições de refrigeração ou tenham muitos componentes químicos, como a maionese para que tenham segurança alimentar aos consumidores.

Assistência Farmacêutica, ferramenta indispensável para a recuperação e preservação da saúde da população

Os 11 fiscais sanitários trabalham diariamente, desde as 7h 30min., sendo que o setor não fecha ao meio dia de acordo com o coordenador, responsável técnico, Carlos Humberto Conceição. Eles trabalham em escalas na área de saúde, alimentação até a 17h. Ele adverte que os consumidores fiquem atentos quanto a manipulação e conservação dos alimentos, principalmente agora no verão.

Quanto ao alvará sanitário, informa que serão renovados em março e que muitos já estão encaminhando a renovação do documento.