Pilotos de Alegrete entre os melhores da Copa Rainha da Fronteira de Velocross

O evento realizado na pista do Parque do Gaúcho contou com dezenas de pilotos no grid, oriundos de várias cidades do RS. A organização esteve a cargo da ABPV e Brazuna Eventos, um evento top , com pista ótima em perfeitas condições para pratica do esporte, que contou com um bom público.

Entre as diversas categorias da competição destaque para cinco pilotos de Alegrete. Eles disputaram as baterias e trouxeram para casa troféus da 3ª etapa, promovida pela Associação Bageense de Pilotos de Veloterra.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

O piloto Eduardo Sari, foi vice-campeão na VX2 Nacional, 3º colocado na VX1 Nacional e 5º na categoria Intermediária Importada. Já Veldon Lucas Batistela venceu em três categorias, na VX2 Nacional; VX4 Nacional e a VX45 Nacional.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Leandro Sari foi campeão na VX3 Nacional, terceiro colocado na VX45 Nacional e 4ª posição na VX2 Nacional. O piloto Marcelo Noetzold foi vice-campeão na VX45 Importada, 4º colocado na VX Gold

3º na VX3 Importada e 4º VX45 Nacional.

Fechando os bons resultados dos alegretenses, Rubinho Felipetto, 2º VX1 Nacional, 2º na Intermediaria Importada; 2º VX1 Importada e 2º na VX Gold.