Pilotos de Alegrete no grid do brasileiro de velocross em Arroio do Meio

Neste final de semana (17 e 18), a cidade de Arroio do Meio recebe a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Velocross. As disputas acontecerão no Parque Municipal da cidade que possui estrutura completa com ampla área de box, água, luz, banheiros e praça de alimentação, para receber os pilotos e equipes de todo o Brasil.

A cidade recebe anualmente provas de Velocross, seja do estadual ou até mesmo do campeonato nacional, e já é um destino bastante conhecido dos amantes da velocidade e adrenalina. De Alegrete, estão confirmados 5 pilotos. Na categoria VX45, o alegretense Veldon Eldon Tadeu Osvald Lucas, tem boas chances de arrancar com o pé direito na largada do nacional. Pela categoria VX4 Importadas, o piloto de Alegrete, Jonathan Cassol Reimann, vai duelar entre os melhores pilotos do Brasil e almeja um bom resultado nesta 1ª etapa.

Veldon promete acelerar forte em busca de um bom resultado

Jonathan confia numa boa representatividade dos pilotos do Baita Chão

Na categoria júnior, o talentoso Lorenzo Power Monego de apenas 13 anos, é um dos trunfos alegretenses em Arroio do Meio. Outro talento de Alegrete, que reúne boas expectativas é Rubens Felipetto Oliveira, Rubinho vai largar na Força Intermediária Nacional e nas 250CC. Também integra a lista seleta de pilotos alegretenses em Arroio do Meio, Marcelo Noetzold, ele vai competir na VX4 e VX5 Nacional.

Monego quer mais um troféu para coleção Rubinho nutre expectativa num baita resultado

Noetzold, um dos incentivadores da modalidade em Alegrete, vai acelerar no nacional

Arroio do Meio é uma das cidades tradicionais no calendário do Brasileiro de Velocross e também do Gaúcho. Segundo os organizadores,, os pilotos e equipes podem esperar uma grande prova, com uma das melhores estruturas da temporada, junto ao Parque Municipal de Rodeios, com amplo estacionamento, água, luz e banheiros, além do restaurante funcionando para as refeições de almoço e janta.

O BRVX 2023, após a etapa de abertura no RS (17 e 18/junho), deverá passar pelo Mato Grosso do Sul, e segue depois para Santa Catarina, também com a tradicional etapa de Agrolândia (22 e 23/julho), e deverá passar também por SP e finalizando no PR, finalizando então com um minimo de cinco etapas.

Fotos: reprodução