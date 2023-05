Fiscalização da Operação Maio Amarelo aborda mais de 200 veículos

Ações de fiscalização da Guarda Municipal no Maio Amarelo resultaram em autos de infração. na última semana, duas barreiras foram realizadas, uma delas com apoio do Comando Rodoviário da Brigada Militar, em Alegrete.

No último dia 23 de maio, a Guarda Municipal realizou uma operação de fiscalização de trânsito nas imediações da Avenida Tiaraju, Zona Leste, uma das principais da cidade. Durante a ação, mais de 100 veículos, entre carros e motos, foram abordados e foram lavrados 12 autos de infração.

Os principais tipos de infração registrados foram:

Conduzir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir (PPD) – 5 ocorrências. Permitir condução de veículo por pessoa sem CNH ou PPD – 3 ocorrências. Dirigir veículo com validade de CNH vencida por mais de 30 dias – 1 ocorrência. Veículo não licenciado – 2 ocorrências. Estacionar sobre a faixa destinada a pedestres – 1 ocorrência.

Na noite seguinte, a Guarda Municipal, em colaboração com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, realizou uma nova fiscalização de trânsito nas imediações da Praça Getúlio Vargas, Centro. Nessa ação, mais de 100 veículos foram abordados e 19 autos de infração foram emitidos.

Os principais tipos de infração registrados nessa operação foram:

Conduzir veículo sem CNH ou PPD – 5 ocorrências. Permitir condução de veículo por pessoa sem CNH ou PPD – 3 ocorrências. Recusa ao se submeter ao teste de alcoolemia – 3 ocorrências. Conduzir veículo de categoria diferente – 1 ocorrência. Veículo sem equipamento obrigatório – 1 ocorrência. Dirigir veículo com validade de CNH vencida por mais de 30 dias – 2 ocorrências. Veículo não licenciado – 3 ocorrências. Falta de luz baixa durante a noite – 1 ocorrência.

Todas essas ações fazem parte das atividades da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania no contexto do Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento internacional que busca chamar a atenção da sociedade para a importância da segurança no trânsito, visando reduzir o número de acidentes e preservar vidas.

Além das ações de fiscalização, a Secretaria também organizou um passeio ciclístico que ocorrerá neste domingo, 28, com concentração e saída no Largo do Centro Cultural de Alegrete. O passeio ciclístico tem como objetivo promover a conscientização sobre a segurança no trânsito e incentivar o uso de meios de transporte alternativos e sustentáveis.

A Guarda Municipal, juntamente com as demais entidades envolvidas, busca garantir a ordem e a segurança no trânsito, além de conscientizar os cidadãos sobre a importância de respeitar as normas e leis de trânsito, contribuindo para um ambiente viário mais seguro e harmonioso para todos.