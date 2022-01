Pipoca é um dos aperitivos mais saudáveis que existe

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook



A pipoca surgiu pelos anos de 1948 e 1950 no México, ela é rica em vitaminas do complexo B, manganês, magnésio, fibras e polifenóis, que agem como antioxidante e ajuda a retardar o envelhecimento, a diminuir os riscos de doenças cardíacas e oxidação de colesterol.



• Benefícios da pipoca

Auxilia na digestão: como a pipoca é um grão inteiro, natural e rico em fibras, ela estimula o movimento peristáltico e induz a secreção de sucos digestivos.



Melhora o colesterol: as fibras presentes na pipoca ajudam a “desgrudar” o excesso de gordura das paredes e vasos sanguíneos, acabando por melhorar o colesterol.



Diabetes: as fibras diminuem a quantidade de açúcar presente no sangue, consequentemente, colaboram com a saúde dos diabéticos e na prevenção dos demais.



Envelhecimento precoce: A pipoca possui antioxidantes, responsáveis por ajudar a combater os efeitos dos radicais livres, como perda de cabelo, rugas, manchas senis, etc.



Emagrecimento: A pipoca possui muito menos calorias que uma comida gordurosa, como batatinhas fritas, por exemplo. Além disso, ela promove a sensação de saciedade que faz com que a pessoa coma menos e não sinta tanta fome ao decorrer do tempo.



Coração: os polifenóis presentes na pipoca impedem a danificação das células vivas do corpo.



Vitamina B: a pipoca é fonte de vitaminas do complexo B, ajudando a manter as células vermelhas saudáveis e a converter os alimentos em energia. Vale lembrar, que somente a pipoca não é o suficiente para suprir a necessidade de vitamina B do seu corpo.



• Como fazer pipoca de modo saudável



No micro-ondas: pegue um pote próprio para micro-ondas (do tamanho de um pote de sorvete, por exemplo) e forre com duas folhas de papel toalha, depois acrescente o milho e coloque a tampa sem encaixar (apenas coloque por cima). Leve ao micro-ondas por 3 minutos em potência média ou por 1 minuto e 35 segundos em potência alta. Depois de tudo isso é só retirar, colocar sal e servir.

No fogão: Pegue uma panela grande (pode ser a de pressão) e coloque-a em fogo alto, espere esquentar bem. Quando estiver bem quente, coloque o fogo em baixo/médio, adicione ½ xícara de milho para pipoca e fique mexendo sem parar até o milho estourar. Quando o milho começar a estourar, tampe a panela e “sacuda” de vez em quando para não queimar. Quando os grãos pararem de estourar, retire do fogo, tempere e sirva.