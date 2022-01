A pequena “mulher maravilha” está vacinada

Porém, desde o último dia 24, a ampliação da imunização, passou a contemplar crianças sem comorbidades. Entre os pequenos que se vacinaram no dia de ontem(28), um pai enviou um relato para o PAT com a foto da filha vestida de mulher maravilha.

Pai vacina filha com 1ª dose da CoronaVac para público infantil em Alegrete: “esperança”.

Sentada em uma cadeira no Posto de Saúde do Bairro Saint Pastous, e vestida de “Mulher Maravilha” a pequena Larissa de 8 anos, recebeu a vacina contra Covid-19.

Foi nesta sexta-feira (28), que a enfermeira Viviane aplicou a CoronaVac no braço da Larissa. A vacinação ocorreu após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Secretaria de Saúde do Estado, autorizarem a imunização infantil com a vacina produzida pelo Instituto Butantan.



Desde o começo da vacinação, Larissa esperava pela sua vez de receber o imunizante. Após ver seus pais e sua irmã, tomarem as doses da vacina, sabia que logo chegaria sua vez. Larissa comentou que “se sentiu muito corajosa ao tomar a vacina.”

Jorge Edinei Rodrigues Mendonça, lembra que Covid-19 em crianças pode ter complicações e a uma das maneiras de evitar casos graves é com a vacina.” É algo que temos agora, o que precisamos nesse momento. A vacina vai deixar totalmente imune? Não, não vai. Mas vai diminuir muito o risco de desenvolver a doença grave. É como uma imunização para meningite, por exemplo. A gente toma a vacina, vai ficar imune, mas ninguém vai sair para visitar e ficar abraçando uma pessoa com meningite. Então por que vacinamos? Para evitar o desenvolvimento da doença grave. Temos lutado para que essa vacina contra a Covid-19 virasse realidade e, agora, que temos, por favor, vacinem suas crianças” – opinou Jorge.