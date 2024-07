PL começa construir coligação com Republicanos em Alegrete

Começa a ser construída uma frente de Direita em Alegrete. Estiveram reunidos no dia 2, na sede do Partido Liberal aqui do Município a coordenação da Pré-campanha do PL e o Partido Republicanos, com o intuito de formar uma coligação para majoritária na eleição de 2024.

Os membros confrontaram os projetos, as estruturas dos partidos, os envolvimentos dos deputados das siglas no pleito e a construção de um grupo técnico para formatar um plano de governo único para uma futura gestão, caso saiam vitoriosos na eleição que se avizinha. A amizade e a proximidade dos dois Presidentes dos partidos contribuem para a construção de uma união sólida na condução dos destinos de Alegrete, disse Alexandre Machado, pré candidato a prefeito pelo PL em Alegrete

Há um objetivo comum da direita constituída, é o combate ao fisiologismo do centrão e o perigo representado pela esquerda, salientam os dois partidos