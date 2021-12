PMs aposentados são homenageados pela Câmara de Vereadores

Por iniciativa do vereador Vagner Fan (MDB), o Legislativo promoveu, na noite da última segunda-feira (13), uma Sessão Solene em homenagem aos policiais inativos da Policia Militar que, depois de atuarem por 30 anos, na difícil missão de combater a violência e a criminalidade, hoje se encontram na reserva da corporação. Segundo o vereador, o objetivo do evento foi a valorização desses profissionais, considerados verdadeiros heróis, por terem arriscado suas vidas em prol da comunidade enquanto estiveram no exercício de suas funções.

Além dos militares da reserva, também estiveram presentes os familiares e convidados.

A Brigada Militar (BM), é a força de segurança pública que tem por função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. No âmbito jurídico, a BM enquadra-se como polícia militar nos termos do artigo 42 da Constituição Federal de 1988. Este ano, completou seus 184 anos.

Ao todo, a Câmara de Alegrete homenageou 21 policiais militares da reserva, sendo Eurípedes Chagas de Almeida o mais velho e Andréia Fragoso a única mulher que representou todas as demais.

Confira os nomes:

Claudio Roberto Sauceda; Valmir Rangel Duarte; Reni Lara Toscani; João Antonio Stefano dos Santos; Vilmar de Oliveira Brasil; Andréia Fragoso; Jesus Silva da Costa; Cleber Roberto Veiga Machado; Luis Adilon Martins Morales; Euripedes Chagas de Almeida; Antonio Flávio Gonçalves da Silva; Artêmio Jeovan Fioravante Severo; Vanderli Silva Souza; Ricardo Melquiades da Silva Filho; Wagner Adriano da S. Gonçalves; José Joel Taborda; Gelson Alves Gonçalves; Suami Neri Francilio da Silva; Paulo Roberto Santiago; Luis Alberto Aguiar do Nascimento e José Bernardino Romeiro Tâmara.

“Nós só agradecemos por essa iniciativa do Vagner Fan e todos os vereadores que aprovaram essa homenagem. Vi que os colegas estavam muito felizes, pois nunca aconteceu isso, de homenagear a todos. Sentimos por aqueles colegas que não puderam comparecer”- destacou um dos policiais.