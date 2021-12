União vence Taça Professor Pavani de voleibol misto

Uma das modalidades que mais cresce em Alegrete é o voleibol. Para encerrar 2021 com chave de ouro, o União Esportes organizou a última competição do ano.

A Taça de voleibol misto reuniu seis equipes e foi em homenagem a um dos ícones do esporte alegretense. Elci Sidinei Pavani foi o homenageado do evento.

Os jogos foram realizados no ginásio do União, promotor do evento, que para selar um ano de muitas disputas sagrou-se campeão da Taça Professor Pavani.

confraternização das equipes

Equipes de Alegrete, São Vicente do Sul, Manoel Viana e Uruguaiana disputaram a competição que foi dividida em duas chaves na primeira fase.

Na Chave “A”, União e Wilson duas equipes alegretenses foram as classificadas. Já na “B”, Manoel Viana (AVMV) e Uruguaiana (AVMU) avançaram. Como na fase classificatória os jogos foram chave contra chave, as semifinais foram confrontos entre os classificados dentro da chave.

No clássico alegretense, o time da casa levou a melhor sobre o Wilson, União na final. No confronto entre Uruguaiana e Manoel Viana, deu os uruguianenses da AVMU. Na disputa do 3º lugar, deu os alegretenses do Wilson venceram Manoel Viana.

Wilson ficou com o 3º lugar

A grande final foi entre Uruguaiana e Alegrete, venceu o União por 2 sets a 0, levando o título da Taça Professor Pavani de voleibol misto.

“E não tem maneira melhor do que encerrar o ano, um ano desafiador, com a sensação de dever cumprido.Encerramos o nosso calendário 2021. Nossa última competição do ano, não poderia ter sido diferente, homenageamos merecidamente nosso amigo Professor Elci Pavani. Pessoa íntegra, comprometida e engajada com o esporte. Pessoas como ele nos inspiram. É um gigante e estivemos juntos no final da competição com um discurso emocionante. Agradeço as equipes que fizeram história, junto a nós e a esse amigo gigante do esporte no nosso Município e região”, destacou Célika Ferrari, promotora e atleta do União.

Celika e Elci Pavani

“Feliz pela disputa do Troféu de vôlei misto. Agradeço de coração à Celika pela homenagem e às equipes disputantes”, destacou o homenageado após um emocionante discurso durante a premiação.

Fotos: União Esportes (divulgação)