Polícia apreende 80 mil dólares escondidos em carro na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 80 mil dólares com um homem de 26 anos que cruzava a fronteira entre o Uruguai e o Brasil em Uruguaiana, no Oeste do Rio Grande do Sul, nesta sexta-feira (2). O motorista não comprovou a origem lícita do dinheiro, que equivale a cerca de R$ 413 mil.

Por não identificar a origem da quantia, o motorista será investigado por crime financeiro. Após o registro da ocorrência, o homem foi liberado.

A abordagem ocorreu durante a tarde na BR-290. O condutor afirmou que seguia de Artigas, no Uruguai, para Uruguaiana. Ele é natural do município gaúcho.

Segundo a PRF, o dinheiro estava escondido dentro do veículo, embaixo do banco do motorista, enrolado em um tecido preto. Os agentes localizaram ao menos oito maços de cédulas de 100 dólares.