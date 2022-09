Alegretense vai coordenar equipe no Rock in Rio

A alegretense Flávia Fabres, radicada no Rio de Janeiro, é responsável pelo Projeto Sorrindo RJ. A psicopedagoga trabalha com inclusão e empregabilidade.

Com diversos trabalhos no Rio de Janeiro, ela é destaque quando se fala em inclusão na capital carioca. Flávia recebeu e aceitou o convite para coordenar uma equipe, num dos maiores festivais de rock do mundo. Ela e sua equipe estarão no Rock in Rio.

“Incluir é abraçar as diferenças, conviver com elas e aceitá-las”, assim a alegretense resume seu trabalho.

Em 2019 , um integrante do Projeto Sorrindo comentou com Flávia para trabalhar na Game XP, ela de pronto respondeu que não tinha ideia como era.

Foi então que ligou para uma pessoa de uma empresa prestadora de serviços do evento e falou do Projeto. Logo recebeu retorno.

“Conversamos e fomos a Equipe de Inclusão da Game XP, a Personale empresa que nos contratou fazia o Rock In Rio”, conta.

“Sabe, passou um filme. Nunca me imaginei num evento deste porte. Dias sem dormir, tensão, frio na Barriga , todas emoções possíveis, olha, 7 dias com uma responsabilidade enorme”, destacou a alegretense.

Mas ela tirou de letra. Conversou com três mães que a apoiaram e ela aceitou o convite. “Passamos por todos trâmites legais , entrevistas ,dinâmicas, médico do trabalho e finalmente a contratação”, destacou.

Passado isto, o projeto não perdeu o contrato com a empresa Personale, veio a pandemia Rock In Rio cancelado e 2022, que ela destaca como se a vida começasse agora, ela foi procurada pela Produção de Acessibilidade do Rock In Rio e Empresa Personale para saber se tinha interesse em estar na Equipe de apoio.

“Aceitei na hora. Novamente entrevistas, dinâmicas, contratação”, tudo certinho, rebate Flávia.

Este ano a equipe do Projeto Sorrindo coordenado pela alegretense está maior. São dois voluntários com Síndrome de Down e três Autistas, Flávia e mais dois assistentes estarão no Rock in Rio, cumprindo uma escala.

Na última quarta-feira (31), a alegretense e sua equipe participaram da tradicional Preview, evento restrito para imprensa e convidados .

A produção de acessibilidade do evento cedeu 8 convites para o Projeto e a turma passou o dia conhecendo a estrutura da Cidade do Rock e vendo o trabalho no palco do evento.

“Um dos pilares do Projeto Sorrindo RJ é multiplicar a inclusão e estar presente no maior festival do mundo é um sonho que me motiva acreditar cada vez mais na inclusão de pessoas com deficiência”, frisa Flávia, que alimenta o sonho de também realizar o projeto em sua terra natal.

Flávia (de óculos), sobrevoando a Cidade do Rock

Fotos: divulgação