Coordenação do EFIPAN divulga tabela de jogos

Apenas um clube de fora do Brasil disputa essa edição de janeiro, o Club Atlético Rentistas do Uruguai, se junta a seis clubes gaúchos, um paulista e dois paranaenses.

Professora Josie Pillar recebe Título de Cidadã Alegretense

A tabela tem 32 jogos, sendo 25 na primeira fase e os outros oito compreende quartas, semi, final e disputa do 3º lugar. A grande final está prevista para o dia 30 de janeiro, um domingo.

O atual campeão estreia frente ao Novo Hamburgo, ultimo clube convidado para esta edição. O Grêmio estreia logo no primeiro dia de competição, faz o jogo de fundo na rodada de abertura.

Já o Internacional estreia no dia 22 contra o Brasil de Pelotas, no mesmo dia em que o anfitrião Flamengo entra em campo frente aos paranaenses do Guarapuava. A tabela prevê uma folga geral no dia 24. Sendo que do dia 22 a 26, serão realizados cinco jogos por dia, com início previsto para às 16 horas e o último confronto da rodada iniciando às 21h20min.

Menina que quer ser policial quando crescer, aborda viatura para tirar foto com PM

O badalado Gre-Nal, o primeiro do ano em competições oficiais acontece em Alegrete no dia 23 de janeiro, às 21h20min.

O coordenador técnico do EFIPAN, Moises Fontoura disse que já estão sendo feitas as inscrições. Devido a pandemia, cada atleta deverá apresentar a carteira de vacinação com ao menos 1 dose e os integrantes das comissões técnicas com as 2 doses da vacina.

Durante o EFIPAN serão realizados testes aleatórios nos atletas e demais membros, tudo para garantir a segurança e saúde de todos.

Destaque para a TV Brasil que deve transmitir um jogo por rodada. Os oito melhores times na classificação avançam para a fase de quartas de final. O Estádio Farroupilha, palco do evento, passa por melhorias e cuidados especiais no gramado.