Polícia Civil e grupo Amigas do Bem entregam doações para crianças e animais vítimas das cheias no RS

A ação, organizada pelo grupo “Amigas do Bem”, resultou na confecção e doação de 92 bonecas de pano, chamadas “Maria Vitória”, além de 75 livros infantis e diversos itens para animais, incluindo rações e camas.

As artesãs do grupo “Amigas do Bem” uniram esforços para confeccionar as bonecas e camas para pets, enquanto uma empresa local contribuiu com a arrecadação das rações. A iniciativa buscou proporcionar conforto e alívio às crianças e animais que enfrentaram as adversidades das enchentes.

Noiva de Felipe Chaia Paz encontrou na gratidão consolo para aplacar sua dor

A Delegada Regional da 4ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI) de Alegrete, Daniela Barbosa de Borba, ressaltou a importância da ação solidária. Ela destacou a colaboração de todos os envolvidos, enfatizando que o objetivo principal das doações era amenizar o sofrimento daqueles afetados pelas chuvas.