Polícia Civil prende mais um suspeito de assalto brutal no Rincão da Chácara

A prisão foi efetuada com base em um mandado expedido pela comarca de Alegrete, e o suspeito, de 48 anos, é apontado como responsável por fornecer informações aos demais envolvidos, que já haviam sido detidos anteriormente no mesmo bairro, Nilo Soares Gonçalves, em 3 de agosto.

A operação “Nó Solto” resultou de uma investigação relacionada a um roubo ocorrido em Alegrete em 22 de julho, onde a vítima foi amarrada, agredida e ameaçada durante o assalto. Os criminosos roubaram diversos objetos da propriedade da vítima antes de fugirem.

O comerciante conseguiu se libertar e buscar ajuda, comunicando o crime às autoridades. Após uma investigação detalhada, a polícia identificou os envolvidos, levando à emissão de mandados de busca e prisão temporária.

Inicialmente, em 3 de agosto, três suspeitos, com idades entre 28 e 37 anos, foram capturados. Durante as buscas em uma das residências, as autoridades, também, encontraram drogas embaladas para venda, incluindo 48 pedras de crack, além de uma porção de maconha e outros itens relacionados a crimes, como dinheiro e aparelhos celulares. Ainda foram descobertos produtos suspeitos de terem sido obtidos de forma ilegal.

Durante a operação, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O homem detido já estava com um mandado em seu nome, e a mulher, sua companheira de 28 anos, também foi detida.

Os antecedentes criminais dos detidos são diversos. Um deles não tinha histórico policial, enquanto os outros dois já tinham passagens por crimes como furto, roubo, receptação, lesão corporal, ameaça, resistência, porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e até tentativa de homicídio. A mulher também tinha registros por tráfico de drogas, ameaça, injúria e coação no curso do processo.

Após os procedimentos legais, o homem que já possuía antecedentes por ameaça, embriaguez ao volante, direção sem habilitação e furto qualificado, foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio dos policiais civis da DP, coordenados pela delegada Fernanda Mendonça.

O inquérito policial já foi encerrado e remetido ao poder Judiciário com o indiciamento dos quatro envolvidos pela prática de roubo triplamente majorado. Os demais autores seguem presos em prisão preventiva.

A Polícia Civil de Alegrete enfatiza a importância da colaboração da comunidade no combate ao crime e encoraja qualquer pessoa a denunciar informações relevantes pelos números (55) 3427-0300 (plantão) ou (55) 98451-1689 (WhatsApp), garantindo o sigilo das informações fornecidas.