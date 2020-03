Polícia Civil prende quadrilha que deu golpe de mais de 12 mil em Alegrete

Polícia Civil de Alegrete realizou a prisão de cinco pessoas na tarde de quarta-feira em Alegrete. A investigação inicial era em razão de um golpe de estelionato que um indivíduo teria aplicado em um comerciante de 71 anos. segundo a polícia o prejuízo foi de mais de 12 mil reais, entre saques e compras em lojas no comércio local. Somente os saques totalizaram R$4.500,00.

Diante da investigação do furto de cartões entre outros delitos, o setor de investigação através dos policiais civis, sob a coordenação do Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete, estiveram na casa do vulgo Nei, de 31 anos, onde encontraram um relógio e outros produtos. Ele teria comentado que havia mais objetos na casa de outra pessoa.

Os policiais foram até a residência do vulgo Bafo, 54 anos, onde mais produtos foram localizados, bem como na casa de uma mulher, de 47 anos, que acabou sendo presa por tráfico. Assim que chegaram no endereço, os policiais perceberam a movimentação da mulher que teria jogado algo na máquina de lavar roupa.

Durante a vistoria da casa, os policiais encontraram droga(crack) dentro da máquina, no refrigerador e em outros locais.

Diante da situação, a mulher comentou que a droga era do companheiro, vulgo Cobra. Ele disse que a droga era mulher. Desta forma, o casal foi levado à Delegacia de Polícia e determinado pelo Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvidos casal foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Cinco pessoas envolvidas diretamente no caso foram presos. Todas foram levadas à Delegacia de Polícia. Foi determinado registro de flagrante pelo crime de receptação para quatro, dois homens e duas mulheres. Uma delas, de 19 anos, está grávida e acabou pagando fiança no valor de 500 reais e foi liberada. O crime de receptação para os outros três foi afiançável em 10 mil reais. Eles não pagaram e foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete.

Já a outra mulher e o companheiro Cobra, de 37 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e também foram encaminhados ao PEAL. As prisões ocorreram nos bairros Pedreiras e Novo Lar.