Polícia indicia advogado que teria se matriculado em escola para explorar sexualmente adolescentes em Uruguaiana

Um advogado de 60 anos de idade foi indiciado pela Polícia Civil de Uruguaiana, na Fronteira Oeste, por estupro de uma jovem e por exploração sexual de adolescentes. Conforme inquérito remetido nessa quarta-feira (17) à Justiça, ele teria omitido a formação superior para cursar escola na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), com o objetivo de manter relações sexuais com as estudantes. Foram identificadas quatro vítimas.

O delegado Nilson Carvalho, responsável pela investigação, diz que as adolescentes exploradas tinham, na época dos fatos, 14, 16 e 17 anos. Uma quarta vítima, com 18 anos de idade, relatou que foi estuprada. Os casos teriam se intensificado em 2020, mas ocorreriam desde 2019. O advogado convidava as jovens, todas integrantes de famílias de baixa renda, à casa dele, com pretexto de fazer faxinas ou até mesmo trabalhos de aula. Depois, oferecia dinheiro e presentes em troca de favores sexuais.

— Ele ainda pedia por videochamadas nudes das vítimas — ressalta o delegado.

Carvalho explica que o investigado alegou ter apenas Ensino Fundamental incompleto para se matricular em uma escola da cidade. O nome do indiciado não foi divulgado pela polícia para não expor a escola e as estudantes, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A polícia chegou a pedir a prisão do suspeito, mas a Justiça indeferiu. O investigado não possuía antecedentes criminais. Se condenado pelos delitos apresentados no inquérito, ele pode pegar pena de seis a 10 anos de prisão pelo estupro e de quatro a 10 anos pela exploração sexual.

Fonte: Gaúcha/ZH