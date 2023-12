Trabalhadores em situação análoga à escravidão são resgatados em Alegrete

Cinco homens, todos oriundos de Uruguaiana, foram resgatados pela Brigada Militar em condição análoga à escravidão na localidade da Harmonia em Alegrete, conforme registro policial.

A denúncia, realizada por meio do número 190, relatava que os trabalhadores haviam sido contratados para laborar em uma estância com a promessa de uma remuneração diária de 150 reais, além de refeições e alojamentos adequados.

Conforme informações obtidas pela reportagem do portal Alegrete Tudo, durante a entrevista com os cinco uruguaianenses, o grupo destacou que um deles é menor de idade, com apenas 16 anos. Todos se dirigiram a Alegrete com a expectativa de emprego em uma fazenda no interior. No entanto, ao chegarem na propriedade, constataram a ausência de qualquer estrutura mínima e a precariedade das condições em que se encontravam, sendo obrigados a dormir no chão, contando apenas com três colchões disponíveis.

Após dois dias de trabalho, os homens perceberam que as condições acordadas não estavam sendo cumpridas. Eles não receberam nenhum valor, ficaram sem café da manhã e jantar, tendo apenas o almoço fornecido. Diante dessa situação, uma equipe da Brigada Militar foi acionada para verificar a denúncia.

No endereço indicado, os policiais conversaram com um filho do suposto contratante, que afirmou ter conhecimento da chegada de um grupo para trabalhar na lavoura de arroz, mas não estava ciente das irregularidades. A Brigada Militar constatou as condições precárias e insalubres e encaminhou os trabalhadores à Delegacia de Polícia para o devido registro.

Na DP, em conversa com o PAT, ficou evidente que os trabalhadores não dispunham de meios para retornar a Uruguaiana. Diante dessa situação, a reportagem entrou em contato com a secretária de Assistência Social, Iara Caferatti, que prontamente enviou uma equipe para acolher o grupo. Posteriormente, eles foram conduzidos de volta à cidade de origem.

O responsável por contratar os trabalhadores em condições tão adversas ainda não havia sido localizado. Este episódio destaca a importância do trabalho realizado pela Brigada Militar e pela Secretaria de Assistência Social ao garantir o resgate e o retorno digno desses trabalhadores aos seus lares.