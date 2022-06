Na manhã e tarde desta quarta-feira (29/06) a equipe do Papo de Responsa da Polícia Civil conversou com os alunos da Escola Waldemar Borges, em Alegrete.



Pela manhã o Papo foi com os alunos do 6°, 7° e 8° anos e pela tarde foi a vez dos alunos do 7° e 9° anos.

Os alunos conversaram com os policiais Dante Schimitz e Michele Brombilla sobre as escolhas e as responsabilidades dos adolescentes e também fizeram diversas perguntas sobre a atividade policial.

Fonte: 4a DPRI