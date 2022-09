Policiais do CRBM realizam palestras para funcionários da CORSAN

Share on Email

Policiais Militares do 2° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar realizaram palestra para os funcionários da Corsan do município de Alegrete.

Na tarde de terça-feira, dia 13, o Comandante do Grupo Rodoviário de Alegrete, 2° Sgt Arlã, juntamente com 2° Sgt Borba e Soldado Sander, ministraram uma palestra na Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan do município de Alegrete.

A ação foi solicitada, e incluída no calendário da SIPAT – semana interna de prevenção de acidentes de trabalho.

O público alvo foram os funcionários da US Alegrete e da Superintendência da Fronteira Oeste da companhia, e contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas.

Foram abordados assuntos referente às regras de circulação e conduda, direção defensiva, sinalização viária, dentre outros temas relacionados ao trânsito.

Ao final, os participantes puderam esclarecer suas dúvidas.

Palestra já realizada dentro da Semana Nacional do Trânsito.



Foto: SD Sander e Comunicação social da Corsan