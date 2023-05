Feira dos Animais é sucesso em escola de educação infantil em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A 3ª edição da Feira dos Animais na Escola de Educação Infantil Balão Mágico, foi recheada de êxito. Durante a semana passada, as professoras juntamente com as crianças realizaram diversas construções para serem expostas na feira. A apresentação para o público ocorreu na última sexta-feira (19).

O educandário também contou com a participação das famílias das turmas dos níveis A e B, que apresentaram a construção de um animal, usando somente materiais recicláveis.

De acordo com os professores da escola, os animais têm uma grande importância no cotidiano das crianças, pela sua presença através de histórias, desenhos animados e por todos os lugares da vida por onde andam, levando a criança a fortalecer um caráter de identificação de suas vivências pessoais e sociais.

O projeto realizado na Balão Mágico leva à aprendizagem do conhecimento ao respeito com os animais, que são seres vivos importantes para o planeta e para o homem, como componentes da Natureza.

A escola de Educação Infantil Balão Mágico, sob a direção da proprietária Rejane Monteiro juntamente com sua coordenadora pedagógica, Fabiane Maciel, e suas professoras agradecem a participação das famílias.

Fotos: reprodução