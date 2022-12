Policial é baleado após reagir a assalto em Gravataí

Um policial militar (PM) de 28 anos foi baleado duas vezes nas costas após reagir a um assalto na noite de segunda-feira (12) em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele está hospitalizado e a polícia não divulgou informações sobre o seu estado atual de saúde. O criminoso fugiu com o carro do agente.

De acordo com a Brigada Militar (BM), o crime aconteceu por volta das 20h45, na Avenida Senador Nei Brito, no bairro Bom Sucesso.

O PM estava dentro do veículo quando houve o ataque. O assaltante, que estava a pé, usando um casaco, máscara e capuz, se aproximou, atirou duas vezes contra as costas do policial e fugiu com o carro.

O agente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Dom João Becker.

O veículo que havia sido roubado foi localizado pela polícia abandonado na Rua Cruz Alta, que fica no mesmo bairro.

A Polícia Civil trabalha para identificar o assaltante.

