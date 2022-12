Alegrete poderá ter outro CFC

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O vereador Fábio Perez – Bocão, anunciou em sua página que Alegrete poderá ter um novo CFC. Isso, em tese, ajudaria os que querem fazer habilitação em qualquer categoria. Ele diz que o atual CFC que atua aqui na cidade poderá expandir uma extensão para outra região da cidade e, se não houver interesse, outros CFCs da região poderão se instalar em Alegrete

Em contato com o único CFC que hoje tem em Alegrete, fomos informados que, conforme a portaria 181 de 2016, só poder ter outro centro em cidades com mais de 90 mil habitantes. Outra portaria, porém, que ainda não está em vigor, diz que cidades com mais de 50 mil habitantes poderiam ter um segundo CFC, como é o caso de Alegrete que tem pouco mais de 70 mil pessoas

Sergio Nogueira, infoma que o Detran tem pouco mais de 200 avaliadores para todo o RS, e em cidade maiores à espera da prova prática é longa. Isso faz com que condutores de outras regiões venham fazer a prova prática aqui na cidade, infomou.

O CFC de Alegrete faz uma média de 60 provas práticas da categoria B por semana. Para motos são 15 provas e para categorias D e E são realizadas uma média de 8 avaliações