Policial militar de São Francisco de Assis morre atropelado em Maçambará

O policial militar Luis Arnaldo Aramburu, de 29 anos, que atuava na Brigada Militar de Maçambará e em algumas ocorrências prestava apoio à Brigada Militar de Itaqui, morreu atropelado na noite deste sábado, 19, durante atendimento a uma ocorrência em Maçambará.

O militar é natural de São Francisco de Assis, estudou e morou em Santiago. A família é de Manoel Viana.

Conforme a ocorrência, o policial militar efetuava a apreensão de um adolescente por furto de bicicleta e, no momento em que colocava as algemas no infrator, foi atingido por um Gol que não percebeu a ação policial no local.



O policial militar chegou a ser levado pelo SAMU ao Hospital São Patrício, em Itaqui, porém não resistiu aos ferimentos. O adolescente infrator também se feriu, porém sem gravidade.

Fonte Rafael Nemitz