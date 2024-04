Polo do Silvestre comemora 67 anos de educação no Rincão mais distante da cidade

A escola Estadual Santa Inês- Polo do Silvestre, o mais distante da zona urbana de Alegrete, há 90 km da cidade, comemora mais um um ano de atividades eduacionais na região que faz limite com o município de Itaqui. Em 3 de abril de 1957 nascia a pequena escola, que como passar do tempo cresceu e acolhe, ao longo desse tempo, crianças e jovens de trabalhadores rurais de granjas e fazendas daquela região do Município.

Polo do Silvestre

A diretora Izabel Cristina Vieira e sua equipe diretiva de professores e servidores destaca o trabalho de todos e a participação dos pais que sempre estão junto das atividades no Polo, numa de demostração de valorização e união. No dia do aniversário foi dia de saúde na Escola.

Manter essas escolas rurais, mesmo que com 63 alunos como é o caso do Silvestre é de extema importância, visto o tamanho do Município, e porque as famílias precisam manter seus filhos em escolas e, ao memso tempo, desenvolver suas atividades laborais em estabelecimentos rurais do interior.

Polo do Silvestre