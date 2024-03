População atende chamamento para auxiliar adolescente vítima de acidente

Família de Pedro Eduardo Penning Pacheco agradece apoio da comunidade após arrecadação de recursos para cirurgia.

Pedro Eduardo Penning Pacheco, é um jovem skatista de 14 anos, que há mais de 10 meses está em tratamento médico após um grave acidente em 27 de abril de 2023, na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. Os pais expressam profunda gratidão à comunidade pelo apoio e auxílio recebidos.

A família conseguiu o valor da diferença de R$ 3.700,00 necessário para a cirurgia de Pedro após uma matéria realizada no PAT. Emocionados com a solidariedade recebida, os pais do adolescente, Erton Pacheco e Vivianni Penning, desejam expressar o carinho a todos os que contribuíram.

Pedro, vítima de traumatismo craniano, tem recebido cuidados intensivos visando sua recuperação. A gravidade da lesão exigiu uma craniectomia, e agora ele está se preparando para mais uma cirurgia. Permanecendo em tratamento em Santa Maria, Pedro recebe cuidados médicos e assistência integral de seus pais, que se dedicam incansavelmente às suas necessidades diárias. Pedro está passando por sessões de fisioterapia e fonoterapia para recuperar a parte motora e trabalhar na fala. Embora consiga se alimentar com comidas sólidas, ainda não recuperou completamente a capacidade de falar, conforme destacado por seu pai.

O acidente ocorreu enquanto Pedro se dirigia à escola para uma atividade agendada para às 9h daquela manhã. Optando por usar o skate devido à ausência do ônibus e ao esquecimento da identidade em casa, ele foi atingido por um carro por trás, enquanto estava na ciclofaixa. Sua mãe, Vivianni, estava retornando da fonoaudióloga com seu filho mais novo no momento do acidente e estava preocupada, pois não conseguia localizar Pedro via aplicativo de localização do celular.

Desde o ocorrido, Erton e Vivianni decidiram deixar suas vidas em Alegrete, incluindo empregos, casa e animais de estimação, para se dedicarem integralmente ao cuidado de Pedro. Muitos dos gastos relacionados ao tratamento, como fonoaudiologia, exames, medicamentos e produtos específicos, não são cobertos pelo plano de saúde. Além disso, a necessidade de atendimento de especialistas indisponíveis no hospital aumenta os custos. Eles têm contado com a solidariedade de amigos, familiares e até mesmo desconhecidos para cobrir os altos custos envolvidos.

Os pais expressam profunda gratidão à equipe médica do hospital em Santa Maria, destacando o tratamento especializado e o carinho demonstrado por Pedro. Desde sua chegada em estado grave, têm enfrentado uma jornada difícil, encontrando forças nas orações e mensagens de apoio recebidas. A família continua sua luta pela recuperação de Pedro.