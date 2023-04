Ponte do Parque dos Patinhos está revitalizada

O Parque Rui Ramos em Alegrete é um dos principais pontos de encontro da cidade, com um grande fluxo de pessoas, principalmente nos finais de semana. Ele oferece opções de lazer e entretenimento para as famílias que o frequentam. Com localização privilegiada e vasta área verde, é um lugar ideal para passar momentos agradáveis com amigos e familiares.

Recentemente, a Prefeitura de Alegrete realizou uma importante reforma na ponte da Praça dos Patinhos, por meio da Secretaria de Infraestrutura, foram feitas melhorias significativas na estrutura da ponte, garantindo mais segurança para os frequentadores do local, em especial para as crianças que adoram circular por lá.

Com a reforma, agora os visitantes do Parque Rui Ramos podem aproveitar ainda mais a beleza e a tranquilidade do local, sem preocupações com a segurança. O acesso ficou mais seguro a experiência de visitar a ilha.

Além da ponte, o parque conta com diversas outras áreas de lazer, como pracinha e um lago, onde é possível ver alguns peixes. Também há diversas áreas arborizadas, que proporcionam um ambiente agradável para um piquenique ou simplesmente relaxar e apreciar a natureza.

O Parque Rui Ramos é um lugar muito importante na cidade e um dos principais pontos de encontro da população.