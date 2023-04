Mudas nativas ao longo da avenida Integração são para repor árvores suprimidas do Regalado

A obra de revitalização do Arroio Regalado, com o objetivo de conter enxurradas em bairros da zona sudoeste de Alegrete, uma das mais esperadas da cidade entregue em abril de 2022 teve investimento de R$ 12 milhões, e abrange seis bairros. Pelo menos 100 famílias tiveram que sair da localidade e serem reassentadas em outros bairros da cidade para que o projeto pudesse ser realizado.

Para realizar essa obra foi necessário além, de retirar famílias que ficavam naquela localidade, suprimir árvores, que ficaram de serem repostas, no plano de recuperação ambiental do projeto, depois que a avenida da Integração fosse concluída. As mudas de várias espécies nativas foram replantadas ao longo de toda Avenida Integração, na margem direita de quem vai da Rua Daltro Filho pela Avenida Braz Faraco.

A Secretária de Meio Ambiente, Gabriela Segabinazzi, disse que esse plantio visa repor árvores suprimidas do local e assim manter o equilíbrio do ecossistema local, visto que a mata nativa margeia o Arroio Regalado em toda sua extensão e deve ser preservada. A Avenida da Integração, com 2.500 metros interligou a avenida Brás Faraco com a rua Daltro Filho, às margens do arroio, formando um grande anel rodoviário e finalizou o principal mecanismo de contenção das enxurradas provocadas pelo Regalado.