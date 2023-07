População é chamada a eleger prioridades para o Município no orçamento de 2024

A audiência pública foi realizada no formato híbrido, permitindo tanto a participação presencial quanto virtual, com acesso instantâneo. Essa abordagem visa garantir a ampla participação da população, permitindo que os cidadãos contribuam com suas opiniões e sugestões para o planejamento orçamentário do município.

A LDO é um importante instrumento de planejamento utilizado pela Administração Pública Municipal. Através dela, é possível definir legalmente as despesas prioritárias para o próximo exercício, bem como prever as receitas necessárias para cobrir tais despesas. Dessa forma, a LDO desempenha um papel fundamental na organização e gestão financeira da cidade, garantindo transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Para obter mais informações sobre a audiência pública ou a elaboração da LDO, os interessados ​​podem entrar em contato através do telefone (55) 3961 1737. Além disso, é possível consultar o Decreto n° 396/2023 para ter acesso aos detalhes e diretrizes referentes ao processo orçamentário.

A participação ativa da comunidade nesse momento é de extrema importância, pois permite que as necessidades e anseios da população sejam considerados na definição das prioridades do orçamento municipal. A Prefeitura de Alegrete reafirma o compromisso com a transparência e a participação cidadã, buscando construir um planejamento orçamentário que atenda às demandas e contribua para o desenvolvimento sustentável da cidade.