A foto que sensibilizou o mundo na guerra Rússia X Ucrânia, postada por uma brasileira

Acima dos interesse econômico e o lado cruel e vil de qualquer guerra como estamos vendo entre Rússia contra Ucrânia, percebe-se cenas e demonstrações de humanidade por todo lado.

A guerra é longe de nós territorialmente, mas muito perto quando vemos mães e crianças fugindo com seu filhos para sair da mira implacável de bombas e mísseis que destroem cidades e matam civis sem piedade.

Famílias fugindo da guerra na Ucrânia ( foto: O Globo)

Um dos países em que mães da Ucrânia estão sendo acolhidas é a Polônia. E uma fato, em especial, é de encher o coração de esperança no amor cristão. Uma cena comovente porque muitas carregam nos braços a única razão de viver.

Mães polonesas deixaram carinhos de bebê na estação de trêm de uma cidade da Polônia, caso mães ucranianas que fogem da guerra precisarem para seus filhos. A foto foi postada na comunidade Mães fora do Brasil, por Natália Sander

Esse exemplo deve servir a todos nós que, às vezes, nos apegamos a bens materiais que nem usamos mais e podem servir a outras pessoas que enfrentam, aqui no Brasil, vários outros tipos de guerra para sobreviver.

Em outras cidades, em que os refugiados chegam de trêm, têm varais de agasalhos para quem foge da guerra, já que o inverno por lá é muito intenso e as pessoas fogem com o que podem levar. Mais de um milhão de ucranianos já deixaram o país em busca de segurança em outros países do leste da Europa.