Por que alguns medicamentos são medidos em Unidades Internacionais?

Mas por que alguns produtos utilizam esse tipo de medida em vez dos tradicionais miligramas (mg) ou microgramas (mcg)?

A resposta é simples: existem substâncias cujo efeito no organismo não depende apenas do peso, mas principalmente da sua potência. Em outras palavras, duas substâncias com o mesmo peso podem produzir efeitos completamente diferentes no corpo. Por isso, medir apenas em gramas, miligramas ou microgramas poderia levar a interpretações equivocadas.

É nesse contexto que entram as Unidades Internacionais (UI). Elas foram criadas para padronizar a atividade biológica de substâncias como hormônios, vitaminas e algumas enzimas. Dessa forma, 1 UI de um medicamento representa sempre a mesma atividade biológica, independentemente do fabricante ou do país onde foi produzido.

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A insulina é um dos exemplos mais conhecidos. Se sua dosagem fosse expressa apenas em miligramas, poderiam existir diferenças importantes na ação entre diferentes formulações. A utilização das UI permite padronizar a atividade da substância, garantindo que 10 UI de uma insulina equivalente tenham o mesmo efeito esperado.

A vitamina D é outro exemplo clássico. A vitamina D3, por exemplo, costuma apresentar maior potência biológica do que a vitamina D2. Se ambas fossem medidas apenas em microgramas, o consumidor poderia acreditar que produzem efeitos semelhantes, quando, na realidade, sua atividade pode ser diferente. O uso das UI reduz esse risco de confusão e auxilia médicos e farmacêuticos na prescrição da dose adequada para cada paciente.

Em resumo, as Unidades Internacionais existem para garantir maior segurança, padronização e clareza na utilização de medicamentos biologicamente ativos. Elas asseguram que esses produtos ofereçam o efeito esperado de forma consistente, protegendo o paciente e facilitando o trabalho dos profissionais de saúde.

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Se você sempre teve dúvida sobre o significado da sigla UI nas embalagens dos medicamentos, agora sabe que ela desempenha um papel fundamental para tornar os tratamentos mais seguros e eficazes.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567