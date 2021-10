Por reclamar de barulho, idoso tem a casa invadida e é ferido por quatro homens

Share on Email

Segundo a vítima, ele estava em casa na região central de Alegrete e os acusados estavam na frente bebendo e gritando. O morador abriu a janela e solicitou que o quarteto parasse com a gritaria.

Enraivecidos, os acusados jogaram uma garrafa no idoso, arrombaram o portão e a porta da residência e o agrediram com um corte na mão direita. O ferimento foi feito com uma faca.

Em ato contínuo, os indivíduos saíram da casa, entraram em um veículo e fugiram. A vítima registrou ocorrência policial na Delegacia de Alegrete.