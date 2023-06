Pós-graduação da Unipampa abre inscrições para ingresso no 2º semestre de 2023

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa), divulga nove editais de seleção para ingresso na pós-graduação da Universidade, em nível de doutorado, mestrado acadêmico e profissional, para ingresso no 2º semestre letivo de 2023.

Cada coordenação de curso e programas de pós-graduação publica editais específicos, sendo oferecidas 12 vagas para os cursos de doutorado e 96 para os cursos de mestrado acadêmico e profissional, totalizando 108 oportunidades.

As inscrições serão feitas através do preenchimento da ficha de inscrição on-line no sistema Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri) com envio da documentação solicitada anexada, de acordo com cada edital específico. A relação dos cursos e respectivas vagas, sistema de inscrições e os editais podem ser conferidos na relação abaixo:

1) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA

– Edital nº 145/2023

– Nível: mestrado acadêmico

– Período de inscrição: de 05/06 a 27/06/2023

– Vagas: 12 vagas, sendo 10 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Alegrete

– Mais informações: através do e-mail [email protected] ou através do site do Programa.

2) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA

– Edital nº 152/2023

– Níveis: mestrado e doutorado acadêmicos

– Período de inscrição: 22/05 a 11/06/2023.

– Vagas mestrado: 7 vagas, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Vagas doutorado: 4 vagas para ampla concorrência.

– Local: Campus Uruguaiana

– Mais informações: através dos e-mails [email protected] e [email protected] ou através do site do Programa.

3) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS

– Edital nº 154/2023

– Nível: mestrado acadêmico

– Período de inscrição: 01 a 19/06/2023.

– Vagas: 9 vagas, sendo 7 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Bagé

– Mais informações: através do e-mail [email protected] ou do site do Programa.

4) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

– Edital nº 158/2023

– Nível: mestrado acadêmico

– Período de inscrição: 22/05 a 19/06/2023.

– Vagas: 10 vagas, sendo 8 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Bagé

– Mais informações: através do e-mail [email protected] ou pelo site do Programa.

5) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL

– Edital nº 160/2023

– Níveis: mestrado e doutorado acadêmicos

– Período de inscrição: 23/05 a 11/06/2023.

– Vagas mestrado: 7 vagas, sendo 5 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Vagas doutorado: 6 vagas, sendo 4 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Uruguaiana

– Mais informações: através do e-mail [email protected] ou pelo site do Programa.

6) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MULTICÊNTRICO EM CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS

– Edital nº 170/2023

– Níveis: mestrado e doutorado acadêmicos

– Período de inscrição: 25/05 a 12/06/2023.

– Vagas mestrado: 2 vagas.

– Vagas doutorado: 2 vagas.

– Local: Campus Uruguaiana

– Mais informações: através do e-mail [email protected] ou pelo site do Programa.

7) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

– Edital nº 163/2023

– Nível: mestrado profissional

– Período de inscrição: 25/05 a 12/06/2023

– Vagas: 32 vagas, sendo 26 para ampla concorrência, 3 para candidatos técnico-administrativos em educação e 3 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Jaguarão

– Mais informações: através do e-mail [email protected] ou através do site do Programa.

8) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

– Edital nº 167/2023

– Nível: mestrado profissional

– Período de inscrição: 25/05 a 16/06/2023

– Vagas: 10 vagas, sendo 8 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Alegrete

Mais informações: através do e-mail seleçã[email protected] ou através do site do Programa.

9) PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS

– Edital nº 177/2023

– Nível: mestrado profissional

– Período de inscrição: 29/05 a 14/06/2023.

– Vagas: serão disponibilizadas 7 vagas, sendo 5 para o Campus de Caçapava do Sul e 2 para o Campus Bagé. Deste total, serão 5 para ampla concorrência, 1 para candidatos técnico-administrativos em educação e 1 para negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiência.

– Local: Campus Caçapava do Sul e Campus Bagé

– Mais informações: [email protected] ou através do site do Programa.

Foto: Eduardo Silveira