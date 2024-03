Empoderamento feminino e liderança são temas no encerramento da Semana da Mulher

O terceiro dia da oficina, direcionada a pré-candidatas a vereadoras, contou com a presença de duas palestrantes renomadas: Maria de Fátima Castro Mulazzani, conhecida como “Preta Mulazzani”, e Iolanda Cunha, primeira mulher vice-prefeita de Alegrete e profissional com formação em Letras Anglo-Germânicas pela PUCRS. A primeira didática foi voltada para a atuação política feminina e a importância da presença das mulheres nos espaços de decisão.

A segunda temática foi voltada ao tema dos atributos essenciais da classe em alguns setores da sociedade: liderança e empoderamento feminino, oferecendo valiosas perspectivas para as futuras candidatas. Após as palestras, as participantes tiveram a oportunidade de acompanhar a reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social (CIDBES), com os vereadores Itamar Rodriguez, Jaime Duarte e Anilton Oliveira.

Durante a reunião, os vereadores proporcionaram uma abordagem didática, explicando detalhadamente o funcionamento da comissão e esclarecendo dúvidas das pré-candidatas. A oficina para pré-candidatas é uma iniciativa integrante da 25ª Semana Municipal da Mulher, que tem como tema “Vivências e Trajetórias”. O encerramento da oficina está programado para a tarde desta quarta-feira, consolidando uma semana repleta de atividades.

Fotos: Assessoria Câmara de Vereadores