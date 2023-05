SPAT reúne servidores da Secretaria do Meio Ambiente em Alegrete

A iniciativa visou destacar a importância da prevenção de acidentes, do combate ao adoecimento, da segurança e da qualidade de vida no local de trabalho e fora dele. Foram disponibilizados treinamentos aos servidores da coleta de resíduos sólidos urbanos domiciliares, aos garis, aos motoristas, aos operários e demais envolvidos no serviço.

O evento teve em sua abertura a palestra show “Autocuidado, Saúde Mental e Motivação como fator de prevenção”, apresentada por Sandro Libardoni – treinador de equipes, consultor de empresas, palestrante e coach.

No segundo dia (27/05), foram disponibilizadas duas palestras. A primeira tratou sobre “Prevenção de acidentes e primeiros socorros”. Já a segunda, sobre os cuidados com a saúde física, sendo finalizada com uma dinâmica laboral.

As atividades da manhã foram finalizadas com a Guarda Municipal, responsável por tratar sobre a “Direção Defensiva e os cuidados no trânsito”.

A equipe da Secretaria de Saúde atualizou a carteira de vacina dos servidores no terceiro dia (28/05), que também contou com três palestras, abordando a “Saúde Mental e qualidade de vida no trabalho”, “Álcool e Drogas” e “Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs).

A semana foi encerrada no sábado, dia 29, com a palestra “Trabalho, Reconhecimento, Dedicação e Vínculos: Pertencer a uma equipe”, na qual houve uma reflexão em forma de dinâmica com os servidores sobre relações interpessoais e do sentimento de pertencimento no trabalho em equipe.

A Secretária de Meio Ambiente, Gabriella Trindade Segabinazi, avaliou a semana extremamente positiva, agradecendo todas as secretarias colaboradoras e aos profissionais que dedicaram seu tempo para troca de conhecimento, bem como a direção da UERGS Alegrete pela disponibilidade do local para realização da 1°SPAT. “Que venha a ser a primeira de muitas e que possamos cuidar dos nossos servidores, que desempenham serviço essencial no nosso município”, finaliza.

Durante a semana, participaram do evento o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade, os secretários de Administração, José Lúcio Faraco, de Orçamento e Finanças, José Luiz Cáurio, de Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, Daniel Rosso, bem como a secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Ceratti, o vereador João Leivas e a Coordenadora do CEREST Oeste Anália Ferraz Rodrigues, representantes da imprensa.