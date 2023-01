Pouco mais da metade da população de Alegrete está com esquema vacinal completo

Até o momento foram realizados 63.030 testes, sendo 41.519 negativos e 21.510 positivos. Dentre os que positivaram, 20.981 encontram-se recuperados. Já foram registrados 331 óbitos por conta do vírus (SARS-CoV-2) e em observação, com síndrome gripal, há 105 pessoas.

A secretaria de saúde do município tem mantido os postos ESF com salas de vacinação. Com uma população de 73.028, número estimado pela secretaria estadual de saúde, Alegrete atingiu 65,9% (48.143), de habitantes que estão com o esquema vacinal completo.

De acordo com dados da secretaria do estado, na quarta-feira (4), às 10h30min, haviam sido destinadas 197.635 doses, destas 187.795 foram aplicadas, atingindo 95%. Só na 1ª dose, 66.937 pessoas foram vacinadas em Alegrete. O número reduziu na segunda dose quando foi alcançada 61.343 pessoas.

Com dose única foram 2.056, sendo que na dose 3, compareceram 41.530 e na dose 4, o número reduziu consideravelmente para 15.883. Pelos registros estadual é possível atestar que ao menos com a primeira dose, 68.993 habitantes (94,5%), foram imunizados.

Entre as faixas etárias da população, pessoas com 80 anos ou mais (2.645 hab.), atingiram o percentual de 76,3% do esquema vacinal completo. Por outro lado, crianças entre 3 e 4 anos (1.731 hab.), em 1ª dose, somente 380 receberam o imunizante. Com a vacinação completa apenas 8,5%, ou seja, 148 crianças estão com a vacina Covid-19 em dia.

Entre as pessoas de 18 a 79 anos (54.923 hab.), a primeira dose cobriu 38.047 e na dose 2, houve aumento na imunização dessa faixa etária, cobrindo 96,5%, 53.022 compareceram para vacinação. Dos 12 aos 17 anos (5.105 hab), com esquema vacinal completo estão 4.393 adolescentes (86,1%). Na 1ª dose, foi atingido 100% de faixa etária da população. Dos 5 aos 11 anos (6.028 hab.), mais da metade está com as vacinas atualizadas (61,1%), só na 1ª dose foram imunizados 5.017 crianças.

De acordo com a enfermeira Juliana Michael do setor epidemiológico da secretaria de saúde do município, se tem feito um grande esforço para imunizar a população. Atualmente o município não dispõe de vacina em 1ª dose para 6 meses aos 11 anos. O estoque gira em torno de 1.000 doses, e atende pessoas a partir dos 12 anos (dose adicional), com 1ª, 2ª e 3ª dose, além do 2ª reforço (4ª dose), para 40 anos ou mais e segundo reforço para a faixa etária dos 18 a 39 anos (com comorbidades).

As salas de vacinação atendem das 8h30min até 11h30min, e no período da tarde a partir das 13h30min até às 16h.