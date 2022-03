Prazo para revisão no talão de produtor entra na reta final

Desde o início do ano, a Secretaria de Finanças e Orçamento realiza a revisão do Talão do Produtor, medida necessária para que seja mantida a inscrição como agricultor. O prazo para a revisão segue até 15 de março para produtores inscritos no cadastro municipal.

Todos os produtores que têm o talão em uso e que o retiraram até dezembro de 2021 precisam fazer a revisão. Eles devem ser preenchidos corretamente, com as notas em dia e de forma organizada. Todas as notas que foram usadas devem ser apresentadas com o resumo para dar baixa. Se o titular não puder comparecer, pode entregar por meio de pessoa da sua confiança. Os produtores que utilizam a nota fiscal eletrônica não precisam entregar os talões presencialmente, pois os documentos são conferidos pelo sistema.

José Luiz Cáurio, secretário de Orçamento e Finanças, salienta a importância da revisão. “Isso garante a continuidade do cadastro da inscrição de produtor rural. Quem não tiver movimentação, corre o risco de ter a inscrição baixada de ofício pela Receita Estadual. Quanto maior a movimentação dos cadastrados, maior o retorno de ICMS para o Município”, enfatizou.

Para a revisão, o produtor precisa ter em mãos somente os talões, mesmo aqueles que estão em branco. O contato deve ser feito no setor de ICMS, na rua General Sampaio, 650. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h30.