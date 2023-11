Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos está em atividade na escola Luiza de Freitas Vale

O Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) é uma metodologia inserida no Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae, incentivando o autoconhecimento, aprendizagem contínua e coletividade nos alunos.

Essa abordagem tem por objetivo transformar os alunos, encorajando a quebra de paradigmas e desenvolvendo habilidades empreendedoras. Em uma parceria com o SEBRAE, Secretaria Municipal de Educação e EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha, a formação JEPP objetivou fomentar a cultura empreendedora, através de práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

Na sexta-feira (17), as atividades foram desenvolvidas na escola com alunos de 1º à 9º anos da Educação Básica Municipal. O Projeto foi desenvolvido nas dependências da escola no Bairro Santos Dumont durante o turno da manhã.

Com atividades lúdicas em ambientes de aprendizagem que sensibilizaram os estudantes a assumirem riscos calculados, identificarem oportunidades e a inovação em situações desafiadoras. Os estudantes puderam apresentar seus projetos empreendedores e comercializar os produtos.

Atualmente, o empreendedorismo vem sendo reconhecido e exaltado como um dos principais suportes do crescimento econômico, da criação de empregos e da geração de renda. Neste cenário, o modelo de conduta a ser seguido é representado pelo comportamento do indivíduo empreendedor, reforçando a ideia do “empreendedorismo de si” como qualidade essencial para se alcançar o sucesso.

Em pauta, está a recorrência da máxima de que todos podem e devem ser empreendedores, independentemente de qualquer barreira pessoal ou financeira. Segundo comentou a diretora do educandário Sônia Dotto.

“Nos dias atuais, com tanta tecnologia que envolve todas as crianças, muitas vezes, a escola se depara com um grande desafio; de “encantar” o aluno para que ele sinta “prazer” em estudar. A necessidade de estudar, não se discute, porém, nós professores não conseguimos competir com igualdade com tantas formas de tecnologia que temos na atualidade”, analisa a professora.

Ela menciona, que observando todo este meio, foram em busca de algo inovador, que além de “cativar” o aluno, também, principalmente, desenvolver neles habilidades necessárias para a vida.

“Este projeto não poderia ser apenas mais “um” , para os professores desenvolverem com seus alunos, deveria desenvolver nestas crianças o gosto pelo aprendizado e que este aprendizado fosse aplicado na prática, pois tudo que se pratica é assimilado e jamais esquecido“, sustenta a diretora.

O projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos é destinado a fomentar a cultura empreendedora, e procura apresentar práticas de aprendizagem considerando a autonomia do aluno para aprender, o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gerência da própria vida, que vai de encontro com os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

Desta forma, o projeto incentiva a busca do autoconhecimento, novas aprendizagens, além do espírito de coletividade. Segundo o projeto JEPP, a educação deve atuar como transformadora do sujeito e incentivá-lo à quebra de paradigmas e ao desenvolvimento das habilidades e dos comportamentos empreendedores.

O Projeto na EMEB Luiza de Freitas Valle Aranha, contou com a participação do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, comunidade, alunos e professores do educandário.