Prédio abandonado, usado para drogadição e prostituição, teve princípio de incêndio no domingo

Na tarde de domingo(20), os Bombeiros foram acionados em um posto de combustíveis, desativado, no centro.

No antigo Posto Tocantins havia chamas em cobertores e roupas. Possivelmente de pessoas que ficam nas ruas e estão utilizando a área para consumo de drogas e dormir. Devido a ação rápida dos Bombeiros as chamas não se propagaram. A Brigada Militar também foi acionada e esteve no local.

A equipe dos Bombeiros estava composta pelo sargento Cadona e soldados Escarrone e Neto.

A reportagem do Alegrete Tudo, na semana passada recebeu algumas fotos e informações de que algumas pessoas estavam usando o espaço que era de uma empresa de combustíveis. O objetivo, segundo a denúncia, é a drogadição e, até mesmo, há casos de pessoas usando o local para prostituição.

Foram encontrados um colchão, cobertas, roupas e alimentos, além da sujeira que eventualmente acumula. Às vezes é possível ver roupas em um varal improvisado.

A reportagem já havia feito contato com a Secretária de Assistência Social, Iara Caferatti, sobre o assunto. Ela comentou que a área é particular, mesmo assim, os indivíduos que estavam no local foram identificados. Inclusive, alguns dias atrás, dois que não eram do Município receberam passagens para suas cidades de origem. Os demais, não são moradores de rua, todos têm família, mas estão utilizando o lugar para o consumo de drogas.

Assim que eles percebem a aproximação de alguém ou da polícia, saem do local, mas logo retornam. A solução vai ser o bloqueio para acessar ao segundo piso, algo que a Secretária acredita que os proprietários iram fazer se assim persistir.

“Todos os que invadem aquele prédio, têm a opção de alimentação, além de um espaço na Moradia Transitória onde foi organizado uma área para eles, mas a dificuldade é que os mesmos não aceitam regras. Todos são usuários de drogas e muitas vezes nem mesmo a internação compulsória resolve. Pois logo estão nas mesmas condições, explicou.