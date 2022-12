Prédio do Estado onde será a DP Regional passa por melhorias

A Delegacia Regional de Polícia Civil atende em prédio locado na Rua Nossa Senhora do Carmo.

Depois que a atual Delegada Regional, Daniela Barbosa, assumiu continuaram as negociações para que o prédio que era da Secretaria da Fazenda passasse à Segurança Pública.

Agora, o prédio na praça Getulio Vargas, esquina com a Rua Luis de Freitas já passa por reformas com auxílio de militares do 12º BComb, conforme Ronaldo Costa, militar da reserva, que serviu na unidade e retornou a Alegrete. Ele foi convidado por Nilson Gomes que integra o Gasep, grupo de apoio à segurança pública de Alegrete para se integrar ao grupo e ajudar nessas tarefas.

trabalho dos militares no prédio onde será a DP Regional em Alegrete

“Me envolvi a convite do Nilson e consegui parceria com empresas e com militares do 12º BE Comb que estão pintando o prédio”.

O prédio do Estado serviu à Promotoria de Justiça e depois ao ICMs do RS e está fechado há mais de 5 anos.

A idéia é que a mudança fosse efetivada no próximo dia 18 de janeiro, com a vinda do governador para o EFIPAM, diz Ronaldo

O delegado Valeriano observou, antes de ser transferido de Alegrete, que quando houvesse a mudança para esse local, ainda sem data definida, vai proporcionar economia ao Estado de 100 mil reais por ano.

-Iremos para um prédio adequado para órgão público. Além disso, terá uma economia significativa para os cofres do Estado, já que não será mais pago aluguel para a Delegacia Regional.

A localização do prédio também é excelente, tanto para atendimento da população como aos Delegados e agentes que trabalham nas demais Delegacias que pertencem à 4ª DPRI, salientou a Delegada Regional Daniela Barbosa.